ПерерывБоруссия Дортмунд — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Ройс«Боруссия» Дортмунд — «Милан». Онлайн
  • 21:53
    • Дубль Мораты обеспечил «Атлетико» победу в матче ЛЧ с «Фейеноордом»
  • 21:42
    • «Порту» и «Барселона» опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 21:41
    • Команда Федорова одержала третью победу подряд
  • 21:36
    • «Лейпциг» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
  • 19:20
    • ФИФА допустила сборную России до 17 лет на чемпионат мира
    Все новости спорта

    Дубль Мораты обеспечил «Атлетико» победу в матче ЛЧ с «Фейеноордом»

    «Атлетико» — «Фейеноорд»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Атлетико Эредивизия Фейеноорд
    «Атлетико» одержал волевую победу над «Фейеноордом» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 7-й минуте встречи гости открыли счет. Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Спустя всего 5 минут «матрасники» сумели сравнять счет. Нападающий команды Альваро Мората принял передачу от партнера по команде на грани офсайда и вогнал мяч в сетку. Арбитр посмотрел VAR и засчитал гол — 1:1.

    На 34-й минуте «Фейеноорд» вновь вышел вперед. Защитник команды Давид Ганцко умудрился попасть под перекладину ударом со средней дистанции.

    На 45+4-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн красиво отправил мяч в ворота ударом ножницами. У вратаря соперников не было шансов среагировать.

    В самом начале 2-го тайма, на 47-й минуте «Атлетико» впервые в этом матче вышел вперед. После изобретательной передачи все тот же Мората отправил мяч в ворота, низом попав в угол ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Атлетико — Фейеноорд 3:2
    Голы: 0:1 Марио Эрмосо (автогол) (7'), 1:1 Альваро Мората (12'), 1:2 Давид Ганцко (34'), 2:2 Антуан Гризманн (45 + 4'), 3:2 Альваро Мората (47') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта, Марио Эрмосо, Науэль Молина (Родриго Рикельме, 79'), Аксель Витсель, Родриго Де Пауль (Маркос Льоренте, 46'), Коке, Сауль Ньигес, Самуэл Лино, Альваро Мората (Илиас Костис, 90'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 79') Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Квилиндсхи Хартман, Давид Ганцко, Гернот Траунер (Барт Ниувкоп, 74'), Лютсхарел Гертрейда, Квинтен Тимбер, Рамиз Зерруки (Алиреза Джаханбакш, 78'), Матс Виффер (Ондржей Лингр, 74'), Игор Пайшао, Аясэ Уэда (Янкуба Минте, 60'), Калвин Стенгс Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (33'), Сауль Ньигес (41'), Альваро Мората (45 + 1'), Калвин Стенгс (53'), Самуэль Лино (56')

    После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). «Фейеноорд» — на 2-й позиции (3).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре
  • «Боруссия» Д — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Ньюкасл» и «ПСЖ» выдадут низовую встречу
  • «Ньюкасл» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Команды Гвардиолы не оступится в Лейпциге
  • «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хеккен — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры