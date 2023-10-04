«Атлетико» — «Фейеноорд»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал волевую победу над(3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 7-й минуте встречи гости открыли счет. Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Спустя всего 5 минут «матрасники» сумели сравнять счет. Нападающий команды Альваро Мората принял передачу от партнера по команде на грани офсайда и вогнал мяч в сетку. Арбитр посмотрел VAR и засчитал гол — 1:1.

На 34-й минуте «Фейеноорд» вновь вышел вперед. Защитник команды Давид Ганцко умудрился попасть под перекладину ударом со средней дистанции.

На 45+4-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн красиво отправил мяч в ворота ударом ножницами. У вратаря соперников не было шансов среагировать.

В самом начале 2-го тайма, на 47-й минуте «Атлетико» впервые в этом матче вышел вперед. После изобретательной передачи все тот же Мората отправил мяч в ворота, низом попав в угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Атлетико — Фейеноорд 3:2 Голы: 0:1 Марио Эрмосо (автогол) (7'), 1:1 Альваро Мората (12'), 1:2 Давид Ганцко (34'), 2:2 Антуан Гризманн (45 + 4'), 3:2 Альваро Мората (47') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта, Марио Эрмосо, Науэль Молина (Родриго Рикельме, 79'), Аксель Витсель, Родриго Де Пауль (Маркос Льоренте, 46'), Коке, Сауль Ньигес, Самуэл Лино, Альваро Мората (Илиас Костис, 90'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 79') Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Квилиндсхи Хартман, Давид Ганцко, Гернот Траунер (Барт Ниувкоп, 74'), Лютсхарел Гертрейда, Квинтен Тимбер, Рамиз Зерруки (Алиреза Джаханбакш, 78'), Матс Виффер (Ондржей Лингр, 74'), Игор Пайшао, Аясэ Уэда (Янкуба Минте, 60'), Калвин Стенгс Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (33'), Сауль Ньигес (41'), Альваро Мората (45 + 1'), Калвин Стенгс (53'), Самуэль Лино (56')

После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). «Фейеноорд» — на 2-й позиции (3).