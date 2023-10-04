Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с «Факелом»

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
«Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов.
Запасные: Беленов, Доровских, Магаль, Мастерной, Якимов, Симонов, Марков.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Факел» — ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный.
Запасные: Шайхутдинов, Набабкин, Гайич, Келлвен, Зделар, Обляков, Мухин, Давила, Файзуллаев, Чалов.
Матч «Факел» — ЦСКА пройдет 4 октября в Воронеже, начало — в 14:30 мск.