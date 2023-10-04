Абаскаль прокомментировал возможную отставку

Главный тренер «Спартака»после разгромного поражения от московскогосо счетом 0:3 сказал, что вообще не думает о возможности ухода из клуба и намерен продолжить работу с еще большей мотивацией.

«Давайте поиграем: нет, я не мотивирован, я хочу уйти. Конечно, я мотивирован, причем намного больше, чем раньше, поражение является только дополнительной мотивацией: в такие моменты после падения есть большая возможность для роста, чтобы прибавить, прежде всего психологически.

Мотивацию ни в коем случае не теряю: мне 34 года, и я хочу учиться и расти профессионально, это касается и футбола, и семьи, и команды.

Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу, это футбол, тут так бывает: если ты проигрываешь, то виновен, если выигрываешь, то ты бог», — цитирует Абаскаля ТАСС.