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    Стали известны стартовые составы на матча Кубка России «Урал» — «Рубин»

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    «Урал» и «Рубин» опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура Кубка России.

    Илья Помазун — голкипер «Урала»
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    Илья Помазун — голкипер «Урала»

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Кулаков, Аюпов, Юшин, Бикфалви, Мишкич, Дмитриев, Егорычев.

    «Рубин»: Шамов, Ширяев, Ашурматов, Тесленко, Дрезгич, Апшацев, Коновалов, Безруков, Зотов, Уридия, Фамейе.

  • Урал — Рубин. Смотреть онлайн матча 03.10.2023. Прямая трансляция в 15:00
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    • Матч между этими командами состоится 3-го октября в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

    «Урал» занимает 3-е место в таблице своей группе с 5-ю очками в активе, а «Рубин» располагается на 4-й позиции (4).

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