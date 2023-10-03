Стали известны стартовые составы на матча Кубка России «Урал» — «Рубин»

Илья Помазун — голкипер «Урала» Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Кулаков, Аюпов, Юшин, Бикфалви, Мишкич, Дмитриев, Егорычев.
«Рубин»: Шамов, Ширяев, Ашурматов, Тесленко, Дрезгич, Апшацев, Коновалов, Безруков, Зотов, Уридия, Фамейе.
Матч между этими командами состоится 3-го октября в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.
«Урал» занимает 3-е место в таблице своей группе с 5-ю очками в активе, а «Рубин» располагается на 4-й позиции (4).