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    «Ланс» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 2-го тура Лиги чемпионов

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    Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ланс» — «Арсенал».

    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»
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    Мартин Эдегор — полузащитник «Арсенала»

    «Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Мачадо, Самед, Менди, Сотока, Фюльжени, Ваи.

    «Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссар, Нкетиа, Жесус.

  • Прямая трансляция матча Ланс — Арсенал Лондон
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    • Матч между этими командами состоится 3-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка — тут.

    В 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил ПСВ (4:0), а «Ланс» сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

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