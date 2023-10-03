«Ланс» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Мачадо, Самед, Менди, Сотока, Фюльжени, Ваи.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссар, Нкетиа, Жесус.

Матч между этими командами состоится 3-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка — тут.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил ПСВ (4:0), а «Ланс» сыграл вничью с «Севильей» (1:1).