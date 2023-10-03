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    Остановит ли «Ланс» «Арсенал»?

    «Ланс» — «Арсенал». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Арсенал»
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    «Арсенал» — фаворит матча
    3 октября в Лансе в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ланс» сыграет против «Арсенала». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Ланс» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    В первом туре группового раунда клуб впервые за последние 25 лет стартовал в Лиге чемпионов. Он сыграл вничью с «Севильей» (1:1) на выезде.

    Команда провалила старт сезона в Лиге 1, где занимает 15-е место. В семи матчах было зафиксировано четыре поражения. Победить удалось дважды — «Тулузу» (2:1) и «Страсбург» (1:0).

    Ранее «Ланс» уступил в чемпионате Франции «Бресту» (2:3), ПСЖ (1:3), «Монако» (0:3) и «Метцу» (0:1), а также сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух победах и одной ничьей, так что хозяева приходят в себя и могут создать проблемы фавориту.

    «Арсенал»

    В стартовом туре групповом раунде лондонцы одержали победу. На своем поле им удалось разгромить на своем поле ПСВ (4:0), забив четыре безответных мяча.

    Команда Микеля Артеты вполне неплохо начала нынешний сезон и входит в топ-3 АПЛ. «Арсенал» отстает от лидера «Манчестер Сити» всего лишь на один балл.

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    • У команды не самая лучшая атака в Премьер-лиге, у подопечных Артеты все сбалансированно. «Арсенал» пропустил только 6 голов за 7 встреч при 15-ти забитых.

    В последних 12 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 10 победах и двух ничьих, так что гости — явный фаворит игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Ланса» оценивается в 5,31, ничья — в 4,18.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,99.

    Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет 1-й тайм и матч за 2,29, поскольку гости, как фаворит, вполне способны на такой расклад.

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    «Ланс» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Ланс» «Арсенал»?
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