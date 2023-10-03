3 октября в Лансе в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ланс» сыграет против «Арсенала». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Ланс» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

В первом туре группового раунда клуб впервые за последние 25 лет стартовал в Лиге чемпионов. Он сыграл вничью с «Севильей» (1:1) на выезде.

Команда провалила старт сезона в Лиге 1, где занимает 15-е место. В семи матчах было зафиксировано четыре поражения. Победить удалось дважды — «Тулузу» (2:1) и «Страсбург» (1:0).

Ранее «Ланс» уступил в чемпионате Франции «Бресту» (2:3), ПСЖ (1:3), «Монако» (0:3) и «Метцу» (0:1), а также сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух победах и одной ничьей, так что хозяева приходят в себя и могут создать проблемы фавориту.

«Арсенал»

В стартовом туре групповом раунде лондонцы одержали победу. На своем поле им удалось разгромить на своем поле ПСВ (4:0), забив четыре безответных мяча.

Команда Микеля Артеты вполне неплохо начала нынешний сезон и входит в топ-3 АПЛ. «Арсенал» отстает от лидера «Манчестер Сити» всего лишь на один балл.

У команды не самая лучшая атака в Премьер-лиге, у подопечных Артеты все сбалансированно. «Арсенал» пропустил только 6 голов за 7 встреч при 15-ти забитых.

В последних 12 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 10 победах и двух ничьих, так что гости — явный фаворит игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Ланса» оценивается в 5,31, ничья — в 4,18.

В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,99.

Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет 1-й тайм и матч за 2,29, поскольку гости, как фаворит, вполне способны на такой расклад.