Кварацхелия ответил на вопрос, кто возьмет «Золотой мяч» в октябре

Грузинский полузащитникзаявил, что мечтает однажды выиграть «Золотой мяч».

«Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить все это, поэтому я чувствую, что если ты будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, твоя жертва окупится. Я, как и все, мечтаю однажды выиграть (»Золотой мяч«).

Кто получит эту награду в этом году? Думаю, Месси, — сказал Хвича As.

В прошлом сезоне Кварацхелия провел 34 матча в Серии А, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. Игрок вошел в число номинантов на "Золотой мяч" по итогам прошлого сезона.

Церемония вручения награды состоится 30-го октября в Париже.