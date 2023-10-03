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    Кварацхелия ответил на вопрос, кто возьмет «Золотой мяч» в октябре

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    Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что мечтает однажды выиграть «Золотой мяч».

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    «Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить все это, поэтому я чувствую, что если ты будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, твоя жертва окупится. Я, как и все, мечтаю однажды выиграть (»Золотой мяч«).

    Кто получит эту награду в этом году? Думаю, Месси, — сказал Хвича As.

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    • В прошлом сезоне Кварацхелия провел 34 матча в Серии А, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. Игрок вошел в число номинантов на "Золотой мяч" по итогам прошлого сезона.

    Церемония вручения награды состоится 30-го октября в Париже.

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