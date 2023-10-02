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    Джака: В «Байере» нет хаоса, в «Арсенале» было другое давление

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    Полузащитник «Байера» Гранит Джака рассказал, в чем отличие между немецким клубом и «Арсеналом».

    Гранит Джака
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    Гранит Джака

    «Моё время в "Арсенале" подошло к концу, поэтому я принял решение уйти. Теперь можно спокойно работать в "Байере". Здесь нет хаоса, так как другие клубы в центре внимания.

    В "Арсенале" было другое давление. Но у нас большие амбиции, поскольку у команды огромный потенциал», — приводит слова Джаки журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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    • В нынешнем сезоне Джака провел 8 матчей за «Байер» во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. В следующем матче немецкая команда сыграет с «Мольде» 5-го октября в рамках группового этапа Лиги Европы.

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