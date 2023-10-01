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    «Шинник» дома проиграл «Тюмени»

    «Шинник» — «Тюмень»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Шинник» и «Тюмень» встречались друг с другом в 12-м туре Первой лиги. Гости победили со счетом 2:1.

    Гости вырвали победу
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    Гости вырвали победу

    Матч прошел в Ярославле. На встрече работал арбитр Александр Машлякевич.

    На 18-й минуте у гостей отличился Илья Порохов. На 32-й минуте «Шинник» отыгрался благодаря голу Игоря Андреева. Три очка «Тюмени» на 95-й минуте принес Антон Кобялко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Тюмень 1:1
    Голы: 0:1 Porokhov I. (18'), 1:1 Игорь Андреев (32') Шинник: Александр Довбня, Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Денис Самойлов, Игорь Соколов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Guzj D., Malakhov A. Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Markelov I., Porokhov I. Предупреждения: Александр Ставпец (70'), Артём Самсонов (73')

    У «Шинника» осталось 19 очков. Команда опустилась на 4-е место в таблице Первой лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Тюмень» (19) после победы поднялась на 3-ю строчку.

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