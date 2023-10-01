«Нефтехимик» и «Арсенал» обошлись без забитых голов

Тренер хозяев Кирилл Новиков Фото: globallookpress.com
Игра получилась достаточно закрытой и не принесла забитых мячей.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Арсенал Тула 0:0
Нефтехимик: Алексей Бердников, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Роман Денисов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Максим Петров, Артём Котик, Sitdikov M. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Дмитрий Барков (85'), Ансор Хабибов (89')
После 12 матчей «Арсенал» располагается в середине турнирной таблицей с 15 очками. Команда Кирилла Новикова идет в зоне вылета.