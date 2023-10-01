ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор»
  • 18:29
    • «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в Самаре, Горшков оформил дубль
  • 19:13
    • «Ак Барс» на своем льду уверенно обыграл «Амур»
  • 17:56
    • Команда Кузяева уступила на своем поле «Лиллю»
  • 16:22
    • Мирра Андреева победила Крейчикову в первом круге турнира в Пекине
  • 16:04
    • Марков и Якимов принесли «Факелу» победу над «Сочи»
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» и «Арсенал» обошлись без забитых голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Нефтехимик Арсенал Тула
    В заключительной встрече воскресного дня в Первой лиге встречались нижнекамский «Нефтехимик» и тульский «Арсенал».

    Тренер хозяев Кирилл Новиков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер хозяев Кирилл Новиков

    Игра получилась достаточно закрытой и не принесла забитых мячей.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Арсенал Тула 0:0
    Нефтехимик: Алексей Бердников, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Роман Денисов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Максим Петров, Артём Котик, Sitdikov M. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Дмитрий Барков (85'), Ансор Хабибов (89')

    После 12 матчей «Арсенал» располагается в середине турнирной таблицей с 15 очками. Команда Кирилла Новикова идет в зоне вылета.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне начнут без увертюр!
  • «Рома» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Атлетико» и «Кадис» забьют друг другу
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Салават Юлаев» позаботится о том, чтобы не опуститься ниже в таблице Востока
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.96
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры