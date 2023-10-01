Киммих: Ничья — заслуженный результат матча с «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Баварии»высказался о матче против «РБ Лейпциг» (2:2) в 7-м туре Бундеслигии.

«Было важно, что мы так отреагировали на два гола. Первый тайм начался не так уже плохо, у нас был хороший шанс. Меня разозлило, что мы так пропустили голы.

В первом тайме мы не смогли собраться. После перерыва стало лучше. Мы хотели перевернуть игру. В общем, ничья — заслуженный результат матча», — цитирует Киммиха официальный сайт клуба.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» располагается на пятой строчке в таблице с 13 очками.