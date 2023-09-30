Сегодня в 17:00 по московскому времени лидер турнирной таблицы АПЛ «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». За ходом матча 7-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» за 6 туров набрал 4 очка и на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «волков» одна победа, ничья и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 6:12.

В предыдущем туре подопечные Гари О’Нила впервые в сезоне сыграли вничью, не сумев переиграть новичка чемпионата «Лутон» на выезде — 1:1. На гол Нету на старте второго тайма гости ответили точным ударом Морриса с пенальти на 63-й минуте матча.

До этого «Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Брайтону» (1:4), «Кристал Пэлас» (2:3) и «Ливерпулю» (1:3), а также с минимальным счетом взял верх над «Эвертоном» (1:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно продолжает свою победную серию в чемпионате, которая насчитывает шесть встреч. Сейчас «горожане» с 18-ю очками возглавляют турнирную таблицу и опережают идущий вторым «Ливерпуль» на 2 балла.

В эту среду «Манчестер Сити» проиграл впервые за 8 матчей во всех турнирах, вылетев из Кубка английской лиги от «Ньюкасла». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок», единственный мяч на 53-й минуте забил Исак.

Матч крайнего 6-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» сложился для «горожан» достаточно непросто. Подопечным Гвардиолы помогли два быстрых гола Фодена и Холанна, а весь второй тайм «Манчестер Сити» доигрывал в меньшинстве после удаления Родри (1:1). «Ноттингем Форест» не смог воспользоваться численным преимуществом и в итоге «горожане» в очередной раз заработали три очка (2:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 3:0 дважды обыграл своего соперника. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 7 побед, «Вулверхэмптон» праздновал успех в 2-х встречах и еще раз команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.23.