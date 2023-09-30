«Вулверхэмптон» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура АПЛ. Игра состоится 30 сентября, начало — в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

В прошлом розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» финишировал в середине турнирной таблицы, на 13 месте. Команда набрала 41 балл в 38 играх и опередила на семь пунктов зону вылета.

Текущий же чемпионат Англии «волки» начали плохо, проиграв две первые встречи, поочередно уступив на выезде 0:1 «МЮ» и на своей территории «Брайтону» 3:1.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Манчестер Сити 1X2Новым игрокам 9.505.601.33Бонус$9500

В третьем туре «оранжево-черные» добыли пока первую и единственную викторию в этом первенстве, переиграв в гостях «Эвертон» со счетом 1:0. И после того они вновь уступили в двух матчах кряду.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом же туре «Вулверхэмптон» поделил очки на выезде с новичком «Лутоном» 1:1, а затем в рамках Кубка лиги проиграл на выезде 2:3 «Ипсвичу» из Чемпионшипа.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл, победив в чемпионате Англии, Кубке страны и наконец-то в Лиге чемпионов.

Начал сезон коллектив Гвардиолы с проигрыша по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу». После этого он выиграл Суперкубок УЕФА, одолев в серии 11-метровых ударов «Севилью».

В новом же чемпионате «горожане» выиграли все шесть проведенных игр с общим счетом 16:3 и единолично возглавляют турнирку. В минувшем туре они дома одолели «Ноттингем» 2:0.

Помимо этого, «Ман Сити» обыграл на своем поле на старте Лиги чемпионов сербскую «Црвену Звезду» 3:1 и несколько дней тому назад проиграл в гостях «Ньюкаслу» 0:1 в Кубке лиги.

«Ман Сити» выиграл у «волков» в последних шести очных противостояниях. Причем в половине случаев без пропущенных мячей.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.36.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 9.20, ничья оценена — в 5.76.

«Горожане» после недавней осечки в игре Кубка лиги с «Ньюкслом» наверняка отыграются на очень нестабильных в этом сезоне «Вулвз». В общем прогнозируем, что гости выиграют всухую.

И также еще ставим на точный счет, а именно — на 2:0 в пользу «Сити».