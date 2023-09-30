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    Ставим на сухую викторию «горожан»

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.23) и прогноз на чемпионат Англии, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура АПЛ. Игра состоится 30 сентября, начало — в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
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    •  Вулверхэмптон 17:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Вулверхэмптон»

    В прошлом розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» финишировал в середине турнирной таблицы, на 13 месте. Команда набрала 41 балл в 38 играх и опередила на семь пунктов зону вылета.

    Текущий же чемпионат Англии «волки» начали плохо, проиграв две первые встречи, поочередно уступив на выезде 0:1 «МЮ» и на своей территории «Брайтону» 3:1.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Манчестер Сити

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    В третьем туре «оранжево-черные» добыли пока первую и единственную викторию в этом первенстве, переиграв в гостях «Эвертон» со счетом 1:0. И после того они вновь уступили в двух матчах кряду.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом же туре «Вулверхэмптон» поделил очки на выезде с новичком «Лутоном» 1:1, а затем в рамках Кубка лиги проиграл на выезде 2:3 «Ипсвичу» из Чемпионшипа.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл, победив в чемпионате Англии, Кубке страны и наконец-то в Лиге чемпионов.

    Начал сезон коллектив Гвардиолы с проигрыша по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу». После этого он выиграл Суперкубок УЕФА, одолев в серии 11-метровых ударов «Севилью».

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    • В новом же чемпионате «горожане» выиграли все шесть проведенных игр с общим счетом 16:3 и единолично возглавляют турнирку. В минувшем туре они дома одолели «Ноттингем» 2:0.

    Помимо этого, «Ман Сити» обыграл на своем поле на старте Лиги чемпионов сербскую «Црвену Звезду» 3:1 и несколько дней тому назад проиграл в гостях «Ньюкаслу» 0:1 в Кубке лиги.

    «Ман Сити» выиграл у «волков» в последних шести очных противостояниях. Причем в половине случаев без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Вулверхэмптона» дают — 9.20, ничья оценена — в 5.76.

    «Горожане» после недавней осечки в игре Кубка лиги с «Ньюкслом» наверняка отыграются на очень нестабильных в этом сезоне «Вулвз». В общем прогнозируем, что гости выиграют всухую.

    И также еще ставим на точный счет, а именно — на 2:0 в пользу «Сити».

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    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на сухую викторию «горожан»
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