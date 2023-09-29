Моуринью прокомментировал разгромное поражение «Ромы» в Генуе

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«Рома» одержала лишь одну победу в шести матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.
Для Моуринью это худший старт сезона в его тренерской карьере.
«Да, это правда, что это худшее начало сезона и для "Ромы", и для меня как тренера.
Но верно также и то, что "Роме" до меня никогда не удавалось дважды подряд дойти до финала в еврокубках», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.
В прошлом сезоне «Рома» дошла до финала Лиги Европы, а перед этим стала победителем Лиги конференций.
В ближайшем матче «Рома» встретится на своем поле с «Фрозиноне». Игра пройдет 1 октября, начало — в 21:45 мск.