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    Карпин: Если не брать в расчет ничейный результат, то, по-моему, очевидно, кто играл и кто создавал моменты

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 10-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Игра получилась противоречивой по сюжету? Противоречивости никакой не вижу. С точки зрения результата — да, но игра… Если не брать в расчет ничейный результат, то, по-моему, все очевидно: кто играл и кто создавал моменты. Упущенная победа? 100 процентов.

    "Ростову", чтобы включиться, нужно проигрывать 0:2? Вы какую игру смотрели? С первой минуты не включился "Ростов", что ли? Дошли до ворот полтора раза, к нашей штрафной подошли — забили два гола. Это и есть футбол. Одна команда, которая пытается, играет, делает передачи, пытается выходить из обороны. Что, до 0:2 не хотели? Делали всё то же самое, что и после 0:2. Единственное, надо реализовывать моменты, которые были. Могло быть ещё больше, если бы принимали правильные решения и исполняли. Сейчас об этом говорить смысла уже нет.

    Можно ли сказать, что по качеству была одна из самых лучших игр в сезоне? Одна из — да. Не самая лучшая, но одна из. С тем же "Зенитом", по мне, была лучше игра», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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