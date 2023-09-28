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    Талалаев: Думал, что мы забьем больше 2DROTS, придется еще больше работать

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал послематчевый комментарий после победы его клуба в 1/32 финала Пути Регионов Кубка России против команды Медиалиги 2DROTS (2:0).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Знаете, кто говорит в жизни больше всего? Кто не играл в футбол. Есть футболисты, что мало играли, сидели в запасе в командах каких то, а потом они начинают много много говорить везде. Я всем рекомендую пойти попробовать поделать что то, потренировать любительскую команду, команду Медиалиги.

    С уважением отношусь к Диме Кузнецову. До игры говорил. А сейчас лишний раз убедился. И прошу поддержать его. Думаю, что с такой отдачей и такой игрой в этой лиге у вас, наверное, соперников не будет! Я думал, что забьём больше, но нам нужно больше работать», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

  • «Химки» уверенно обыграли в Кубке России клуб Медиалиги
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    • Напомним, что 2DROTS уже прошли три раунда Кубка России, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» вступили в борьбу только с 1/32 финала.

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