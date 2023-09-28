Талалаев: Думал, что мы забьем больше 2DROTS, придется еще больше работать

Главный тренер «Химок»дал послематчевый комментарий после победы его клуба в 1/32 финала Пути Регионов Кубка России против команды Медиалиги(2:0).

«Знаете, кто говорит в жизни больше всего? Кто не играл в футбол. Есть футболисты, что мало играли, сидели в запасе в командах каких то, а потом они начинают много много говорить везде. Я всем рекомендую пойти попробовать поделать что то, потренировать любительскую команду, команду Медиалиги.

С уважением отношусь к Диме Кузнецову. До игры говорил. А сейчас лишний раз убедился. И прошу поддержать его. Думаю, что с такой отдачей и такой игрой в этой лиге у вас, наверное, соперников не будет! Я думал, что забьём больше, но нам нужно больше работать», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 2DROTS уже прошли три раунда Кубка России, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки» вступили в борьбу только с 1/32 финала.