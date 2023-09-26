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    Голкипер «Ахмата» заявил, что команда способна побороться за медали в РПЛ

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    Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Гиорги Шелия
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    Гиорги Шелия

    «Реально ли повторить подвиг прошлого сезона и занять место в топ-5? Могу сказать, что всё зависит только от нас. Если будем стабильно и чётко делать то, что мы умеем, то можем не только пятое место занять — вполне можем и выше быть.

    Думаю, реально бороться за медали. Мы сыграли вничью с "Краснодаром", хотя вполне могли побеждать. Исходя из этого, могу сказать, что сейчас в России не таких грандов, с которым нельзя было бы играть на равных.

    У нас хорошая команда, хороший подбор футболистов, есть игра. Нужно использовать свои моменты впереди, не допускать глупые ошибки, как обрез с "Балтикой" во втором тайме, и тогда у нас всё получится», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

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