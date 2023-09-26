Голкипер «Ахмата» заявил, что команда способна побороться за медали в РПЛ

Вратарьвысказался о перспективах команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Реально ли повторить подвиг прошлого сезона и занять место в топ-5? Могу сказать, что всё зависит только от нас. Если будем стабильно и чётко делать то, что мы умеем, то можем не только пятое место занять — вполне можем и выше быть.

Думаю, реально бороться за медали. Мы сыграли вничью с "Краснодаром", хотя вполне могли побеждать. Исходя из этого, могу сказать, что сейчас в России не таких грандов, с которым нельзя было бы играть на равных.

У нас хорошая команда, хороший подбор футболистов, есть игра. Нужно использовать свои моменты впереди, не допускать глупые ошибки, как обрез с "Балтикой" во втором тайме, и тогда у нас всё получится», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

После 9-и туров в РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в таблице с 11-ю очками в активе. В следующем матче грозненская команда сыграет 1-го октября с московским «Динамо».