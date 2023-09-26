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    «Посмотрим, как буду чувствовать себя». Нобоа — о возможном завершении карьеры

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном завершении карьеры.

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    «Есть ли понимание, как долго ещё буду играть? Пока чувствую себя хорошо. Вы видели, что я играю все 90 минут до конца без повреждений. Посмотрим, как захочет бог.

    Мысли о завершении карьеры? Пока не думаю. У меня действует контракт на год, а также есть возможность автоматически продлить его ещё на один. Так что посмотрим, как буду чувствовать себя», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

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    • Нобоа пополнил состав «Сочи» в 2019-м году. Ранее полузащитник выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит». В нынешнем сезоне Нобоа провел 6 матчей за «Сочи» в РПЛ и забил 2 гола.

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