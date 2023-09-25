Ташуев: Третий матч мы имеем массу моментов, а гола нет

Главный тренервысказался относительно матча против(0:1).

«Что не хватило "Факелу"? Команда для меня играет неплохо, боевито и агрессивно, но нет голов. Это удручает. Третий матч мы имеем массу моментов, а гола нет. Мяч метается, но нет точного удара. Соперник имеет какие‑то возможности, но воспользовался нашей ошибкой и реализовал.

Где‑то поспешили с заменами, но это внутренняя кухня. Для меня — позитивная игра, но в каком‑то моменте упустили инициативу. К игрокам нет претензий по самоотдаче. Будем стараться набрать максимум очков до зимы, впереди много матчей, а дальше будем сражаться, чтобы быть как можно выше. Не хватает агрессии, чтобы продавить соперника, будем работать над голами, которые пока не получаются», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

После этой победы команда Рашида Рахимова покинула зону вылета и теперь занимает 12-е место с 9 очками. «Факел» находится на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 баллами.