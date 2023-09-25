В Египте высказались о возможном проведении матча на поле сборной России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциациизаявил, что в будущем готов рассмотреть возможность проведения товарищеского матча на поле сборной

«Ответный матч сборных России и Египта в России в октябре невозможен, потому что у нас уже другие планы. Возможно, позже. В целом, мы не против поездки в Россию. Это вопрос планов сборной. Одно могу сказать, мы на связи с моим другом, генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым», — приводит слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. Кроме того, команда Валерия Карпина может сыграть с Кенией.

С 4 по 12 сентября прошел очередной сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.