Полузащитнику «Балтики» Лазареву предстоит операция

Воспитанник калининградской «Балтики»получил травму мениска и выбыл на некоторое время.

«Владислав Лазарев отсутствовал в заявке прошлых матчей ввиду полученной травмы мениска. В настоящее время футболист готовится к операции.

Все балтийцы желают нашему полузащитнику терпения и сил, чтобы с честью преодолеть очередной вызов, который бросает ему судьба. Мы не надеемся, мы уверены, что Влад вернется в строй еще сильнее!» — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

21-летний Владислав Лазарев является воспитанником «Балтики», дебютировал за основной состав в 2020 году. Всего за калининградцев сыграл 67 матчей, забил 13 мячей.

В прошлом сезоне помог «Балтике» вернуться в РПЛ после длительного перерыва. В сезоне 22/23 в Первой лиге он сыграл 32 матча, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач.