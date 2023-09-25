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    Полузащитнику «Балтики» Лазареву предстоит операция

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    Воспитанник калининградской «Балтики» Владислав Лазарев получил травму мениска и выбыл на некоторое время.

    Владислав Лазарев
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    Владислав Лазарев

    «Владислав Лазарев отсутствовал в заявке прошлых матчей ввиду полученной травмы мениска. В настоящее время футболист готовится к операции.

    Все балтийцы желают нашему полузащитнику терпения и сил, чтобы с честью преодолеть очередной вызов, который бросает ему судьба. Мы не надеемся, мы уверены, что Влад вернется в строй еще сильнее!» — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

    21-летний Владислав Лазарев является воспитанником «Балтики», дебютировал за основной состав в 2020 году. Всего за калининградцев сыграл 67 матчей, забил 13 мячей.

    В прошлом сезоне помог «Балтике» вернуться в РПЛ после длительного перерыва. В сезоне 22/23 в Первой лиге он сыграл 32 матча, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач.

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