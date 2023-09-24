Тен Хаг: Меня впечатлили командный дух «МЮ» в матче с «Бернли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подвел итоги матча 6-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

«Все было очевидно. Конечно, эта победа была нам необходима. У нас была тяжелая серия матчей с хорошими соперниками. Необязательно было их проигрывать. И сегодня победа была необходима.

Меня впечатлили командный дух и то, как игроки сражаются вместе. Атаковали 11 человек — и защищались 11 человек. Они поддерживали друг друга.

В прошлом сезоне мы лидировали в АПЛ по сухим матчам. Мы играли дисциплинированно и следовали правилам. Когда мы так поступаем, играть против "Манчестер Юнайтед" тяжело», — приводит слова тен Хага ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с девятью очками в активе. «Бернли» — на последней 20-й строчке с одним баллом.