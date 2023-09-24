«Меня не очень интересует личная слава». Индзаги — о победной серии «Интера»

Главный тренервысказался об удачной игре своей команды на старте сезона в Серии А.

Напомним, что 24-го сентября миланская команда обыграла «Эмполи» со счетом 1:0.

«Меня не очень интересует личная слава. Меня больше интересует команда. Нам противостоял "Эмполи", который дебютировал под руководством нового тренера и был полон решимости изменить ситуацию.

Наверное, нам следовало обеспечить результат раньше, учитывая все голевые моменты, которые у нас были, потому что в конце игры получилось немного тревожно, особенно с учетом травмы Арнаутовича, в результате которой у нас осталось 10 человек на поле.

Травма Марко — негативная новость, он почувствовал боль в мышцах и пропустит некоторое время. Жаль, он очень важный игрок и хорошо вписался в команду», — сказал Индзаги Football Italia.

«Интер» одержал 5 побед из 5-и на старте сезона в Серии А. Команда занимает 1-е место в таблице с 15-ю очками в активе. В следующем матче «Интер» сыграет 27-го сентября с «Сассуоло».