«Интер» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор голов

Прошел матч 5-го тура Серии А, где играли. Нерадзурри победили со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил защитник «Интера» Федерико Димарко, который отличился на 51-й минуте.

Календарь и таблица Серии А

Стоит отметить, что миланский клуб одержал пятую победу подряд. Для «Эмполи» это пятое поражение кряду.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Интер 0:1 Гол: 0:1 Федерико Димарко (51') Эмполи: Этрит Бериша, Тайронн Эбюэхи, Ардиан Исмайли (Себастьян Валюкевич, 51'), Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла, Рэзван Марин (Якопо Фаццини, 69'), Филиппо Раноккья (Альберто Грасси, 69'), Юссеф Мале, Томмазо Бальданци, Николо Камбьяги (Маттиа Дестро, 79'), Steven Shpendi (Маттео Канчелльери, 79') Интер: Марку Тюрам (Алексис Санчес, 82'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 72'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 82'), Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Давиде Фраттези (Николо Барелла, 71'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 72'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Зоммер Предупреждения: Франческо Ачерби (26'), Джузеппе Пеццелла (33'), Юссеф Мале (62'), Алессандро Бастони (65')

«Интер» лидирует в таблице, набрав 15 очков после пяти матчей. «Эмполи» (0) находится на последней, 20-й позиции.