1-й таймАрсенал — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 16:07
    • «Пари НН» на своем поле одолел «Оренбург»
  • 15:25
    • Карацев вышел в полуфинал турнира в Чжухае
  • 14:30
    • Захарян вновь не сыграет за «Реал Сосьедад» из-за болезни
  • 13:29
    • Хачанов вышел в полуфинал турнира в Чжухае
  • 13:03
    • «Пари НН» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    «Интер» в Серии А победил «Эмполи»

    «Интер» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Прошел матч 5-го тура Серии А, где играли «Эмполи» и миланский «Интер». Нерадзурри победили со счетом 1:0.

    Генрих Мхитарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генрих Мхитарян

    Единственный мяч в матче забил защитник «Интера» Федерико Димарко, который отличился на 51-й минуте.

    Календарь и таблица Серии А

    Стоит отметить, что миланский клуб одержал пятую победу подряд. Для «Эмполи» это пятое поражение кряду.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Федерико Димарко (51') Эмполи: Этрит Бериша, Тайронн Эбюэхи, Ардиан Исмайли (Себастьян Валюкевич, 51'), Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла, Рэзван Марин (Якопо Фаццини, 69'), Филиппо Раноккья (Альберто Грасси, 69'), Юссеф Мале, Томмазо Бальданци, Николо Камбьяги (Маттиа Дестро, 79'), Steven Shpendi (Маттео Канчелльери, 79') Интер: Марку Тюрам (Алексис Санчес, 82'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 72'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 82'), Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Давиде Фраттези (Николо Барелла, 71'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 72'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Зоммер Предупреждения: Франческо Ачерби (26'), Джузеппе Пеццелла (33'), Юссеф Мале (62'), Алессандро Бастони (65')

    «Интер» лидирует в таблице, набрав 15 очков после пяти матчей. «Эмполи» (0) находится на последней, 20-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мерсисайдцы не заметят «Вест Хэм»
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • В новом «Зеленом дерби» «Ак Барс» возьмет реванш
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Зенит» и «Локомотив» забьют друг другу
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры