Хави о камбэке «Барселоны»: Это стало возможно благодаря вере и стремлению к победе

Главный тренероценил игру своей команды в матче 9-го тура испанской Примеры с(3:2).

«Потрясающий камбэк. Мы верили до конца, играли храбро. Мы проанализируем наши ошибки и сделаем необходимые выводы.

Этот камбэк стал возможен благодаря вере, стремлению к победе. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества. Нам пришлось рисковать, и это сработало.

Гави может играть где угодно. Если нужно выбрать футболиста, олицетворяющего сегодняшний камбэк, то это, безусловно, он. Но добилась победы вся команда. Второй гол соперника на 76-й минуте стал потрясением для нас. В обычной ситуации "Барселона" не смогла бы отыграться.

Сегодня всё получилось, но мы должны играть лучше. Это был не лучший матч в нашем исполнении», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в испанской Примере с 16-ю очками в активе. В следующем матче «сине-гранатовые» встретятся 26-го сентября с «Мальоркой».