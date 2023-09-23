Президент «Урала»: Приглашали Дзагоева в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге

Президентзаявил, что клуб не заинтересован в подписании полузащитника, который с этого лета находится без клуба.

«Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге.

Раз дал согласие, то пускай играет там: в "Рубине" или еще где-то. Сейчас "Урал" не рассматривает его приобретение», — сказал Иванов Sport24.

Напомним, что этим летом «Рубин» решил не продлевать контракт с Дзагоевым. В это межсезонье полузащитником интересовались клубы из турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне Дзагоев провел 20 матчей за казанскую команду и забил 3 гола.