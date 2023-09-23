«Он просто ленивый болван». Сунесс — о карьере Погба

Экс-игроквысказался о карьере полузащитника

«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив. Если он ленится во время матчей, то будет лениться и на тренировках.

Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни на миллисекунду. Он просто ленивый болван», — цитирует Сунесса Goal.

Напомним, что допинг-проба Погба показал положительный результат и игрок может быть дисквалифицирован от 2-х до 4-х лет. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести только 2 матча за «старую синьору», не отметившись результативными действиями.