Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий «Аль-Насра»заявил, что пока не думает о завершении карьеры.

«Говорят, с Роналду покончено... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: "Криштиану, всё, хватит".

Я по-прежнему способен на многое и очень люблю футбол, а также забивать голы. В конце концов, мне нравится побеждать.

Говорят, что я, по сути, завершил карьеру, но я все еще доказываю, что это не так», — сказал 38-летний португалец, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

Роналду забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи в шести матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану опережает ближайших преследователей в гонке бомбардиров на три мяча.