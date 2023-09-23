«Химки» — «Ленинградец»: счет матча 2:1, обзор голов

В составе подмосковной команды голы забили Владислав Яковлев на 20-й минуте встречи и Хетаг Хосонов на 58-й минуте.
Единственный гол у «Ленинградцев» забил Никита Розманов на 35-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Химки — Ленинградец 2:1
Голы: 1:0 Владислав Яковлев (20'), 1:1 Rozmanov N. (35'), 2:1 Хетаг Хосонов (58') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Хетаг Хосонов, Равиль Нетфуллин, Кирилл Панченко, Александр Руденко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Varatynov S., Volkov Z., Владислав Яковлев Ленинградец: Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Kazakov R., Андрей Хитяев, Кирилл Колесниченко, Kostin S., Владислав Микушин, Rozmanov N., Sukhanov E., Алексей Яковлев Предупреждения: Sukhanov E. (25'), Лев Скворцов (68')
«Химки» занимают 5-е место в таблице Первой лиги (17 очков). «Ленинградец» — на 16-й позиции (11).