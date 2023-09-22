Примера. «Барселона» примет «Сельту», «Реал Сосьедад» сыграет с «Хетафе», «Атлетико» — «Реал»

«Алавес» — «Атлетик»
пятница, 22 сентября, 22:00 мск
«Жирона» — «Мальорка»
суббота, 23 сентября, 15:00 мск
«Осасуна» — «Севилья»
суббота, 23 сентября, 17:15 мск
«Барселона» — «Сельта»
суббота, 23 сентября, 19:30 мск
«Альмерия» — «Валенсия»
суббота, 23 сентября, 22:00 мск
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»
воскресенье, 24 сентября, 15:00 мск
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»
воскресенье, 24 сентября, 17:15 мск
«Бетис» — «Кадис»
воскресенье, 24 сентября, 19:30 мск
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«Лас-Пальмас» — «Гранада»
воскресенье, 24 сентября, 19:30 мск