ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Барселона» примет «Сельту», «Реал Сосьедад» сыграет с «Хетафе», «Атлетико» — «Реал»

    Результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Альмерия Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Жирона Кадис Мальорка Райо Вальекано Осасуна Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Алавес Гранада Лас-Пальмас
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса ГрассоШевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это? Mortal Kombat 1Уверенная «почти перезагрузка»: обзор Mortal Kombat 1
  • 17:24
    • Хачанов пробился в третий круг турнира в Чжухае
  • 17:12
    • Источник: Де Хеа может завершить карьеру
  • 12:40
    • Нагельсманн возглавил сборную Германии
  • 12:38
    • Бригада Карасева обслужит матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА
  • 11:39
    • Сафиуллин выиграл у Эванса и вышел в четвертьфинал в Чэнду
    Все новости спорта
    Антуан Гризманн («Атлетико»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн («Атлетико»)
    Матчи 6-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 22 по 24 августа.

    «Алавес» — «Атлетик»

    пятница, 22 сентября, 22:00 мск

    «Жирона» — «Мальорка»

    суббота, 23 сентября, 15:00 мск

    «Осасуна» — «Севилья»

    суббота, 23 сентября, 17:15 мск

    «Барселона» — «Сельта»

    суббота, 23 сентября, 19:30 мск

    «Альмерия» — «Валенсия»

    суббота, 23 сентября, 22:00 мск

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Реал Сосьедад» — «Хетафе»

    воскресенье, 24 сентября, 15:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Вильярреал»

    воскресенье, 24 сентября, 17:15 мск

    «Бетис» — «Кадис»

    воскресенье, 24 сентября, 19:30 мск

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Лас-Пальмас» — «Гранада»

    воскресенье, 24 сентября, 19:30 мск

    «Атлетико» — «Реал»

    воскресенье, 24 сентября, 22:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры