Корнеев: Миранчук с его качествами может проявить себя везде

Бывший спортивный директор «Зенита»поделился мнением о проблемах

«Миранчук с его качествами может проявить себя везде. Единственная проблема с адаптацией — убедить тренера и стать его помощником.

Если Алексей сможет это сделать, то будет получать больше игрового времени, если нет — будет игроком запаса.

В плане футбольных качеств игрока там вообще нет вопросов. Он футболист, который может поменять игру, сделать разницу. Всегда говорю, тут надо не быть скромным, а брать шансы в свои руки.

Если он уже говорит по‑итальянски, надо пытаться больше задействовать тренера, советы узнавать, закрепив его на своей стороне», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» два матча, в которых не отметился результативными действиями. В обоих случаях россиянин вышел на замену.