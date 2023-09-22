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    Корнеев: Миранчук с его качествами может проявить себя везде

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о проблемах Алексея Миранчука в «Аталанте».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Миранчук с его качествами может проявить себя везде. Единственная проблема с адаптацией — убедить тренера и стать его помощником.

    Если Алексей сможет это сделать, то будет получать больше игрового времени, если нет — будет игроком запаса.

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    • В плане футбольных качеств игрока там вообще нет вопросов. Он футболист, который может поменять игру, сделать разницу. Всегда говорю, тут надо не быть скромным, а брать шансы в свои руки.

    Если он уже говорит по‑итальянски, надо пытаться больше задействовать тренера, советы узнавать, закрепив его на своей стороне», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» два матча, в которых не отметился результативными действиями. В обоих случаях россиянин вышел на замену.

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