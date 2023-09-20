Итальянский журналист: Удел Миранчука — выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного

Главный редактор сетевого издания из Бергамо zonamistamagazine.com Эудженио Соррентино считает, что упочти нет шансов пробиться в основной состав

«Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в "Аталанте", но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом.

Я с большой симпатией отношусь к Алексею с первых дней его пребывания в "Аталанте", да и все остальные, уверен, скажут в Бергамо то же самое.

Но вот с футбольной точки зрения Миранчук, обладая талантом и незаурядной техникой, не смог себя проявить в полной мере. Он проиграл конкуренцию в первые два сезона, а сейчас вновь видится лишь резервистом.

Как я понимаю, Миранчук остался в "Аталанте" только потому, что клуб не смог договориться с "Торино" о новой аренде или продаже Алексея, а других конкретных предложений по россиянину, видимо, не было. В самый последний момент в тот же "Торино" ушел в аренду форвард Сапата, а малиец Туре, как известно, вряд ли вернется в строй раньше января. В заявке "Аталанты" осталось свободное место, которое и занял Миранчук.

Возьмите для примера свежую заявку "Аталанты" — на вчерашний матч против "Фиорентины". Атакующий треугольник составили в стартовом составе Копмейнерс, Де Кетелар и Лукман. Изначально в запасе остались Скамакка, Муриэль и Пашалич.

Понятно, что Скамакка и Муриэль — это не прямые конкуренты Миранчуку, но они ведь все равно входят в обширную группу атаки. Если считать Алексея, то мы получаем семь кандидатов на три вакантных места в стартовом составе. Все не могут играть постоянно, даже при наличии пяти замен на матч, ведь Гасперини меняет не только игроков атаки.

При этом Миранчук пропустил из-за травмы немалую часть предсезонной подготовки, он не принимал участия в тренировочных матчах. Ему объективно трудно рассчитывать на что-то серьезное.

Вот на начало декабря у "Аталанты" намечен матч 1/8 Кубка Италии. Там у Миранчука есть шанс выйти в стартовом составе — с учетом сумасшедшего графика команды.

Ну а в остальном его удел — это, похоже, выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного. Во всяком случае, на сегодня ситуация объективно видится именно такой. Впрочем, футбол ведь нередко преподносит сюрпризы: вдруг Миранчук сможет повернуть ситуацию в свою пользу?», — приводит слова Соррентино «Спорт-Экспресс».