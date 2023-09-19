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    Агент рассказал, когда истекает контракт Миранчука с «Аталантой»

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    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    По данным портала Transfermarkt соглашение истекает летом 2024 года.

    «Информация о том, что контракт Алексея с "Аталантой" заканчивается следующим летом — неправильная. У него два сезона. Transfermarkt — своеобразная информационная база, она подчас говорит те вещи, которые не соответствуют действительности. Действие трудового договора Леши с футбольным клубом "Аталанта" рассчитано на этот сезон и следующий, я это подтверждаю», — приводит слова Шпинева «Спорт День за Днем».

    27-летний Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года.

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