Завтра в 19:30 по московскому времени действующий чемпион Испании «Барселона» сыграет дома против «Сельты». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» после 5-ти туров идет на втором месте в таблице с отставанием в 2 очка от лидирующего мадридского «Реала». Каталонцы набрали 13 баллов при 4-х победах и одной ничьи.

Два последних матча «Барселона» выиграла по 5:0. В прошлую субботу «сине-гранатовые» принимали «Бетис» в Ла Лиге и на классе разобрались со своим соперником. Примечательно, что в составе «Барселоны» забивали пять разных игроков — Феликс, Левандовский, Торрес, Рафинья и Канселу.

А в этот вторник подопечные Хави стартовали в Лиге Чемпионов матчем с бельгийским «Антверпеном» (5:0). Дублем в составе каталонцев отличился Феликс, по одному голу забили Гави и Левандовский и еще один мяч был засчитан как автогол.

«Сельта»

Команда Рафаэля Бенитеса пока не впечатляет на старте нового сезона Ла Лиги. В 5-ти турах на счету «Сельты» 4 очка и 16-я строчка в турнирной таблице.

Все свои очки клуб из города Виго набрал на выезде. Во втором туре «Сельта» разошлась миром с «Реалом Сосьедад» (1:1), а матч 4-го тура против «Альмерии» завершился трудной победой «кельтов» (3:2).

Дома же дела у команды Бенитеса совсем не ладятся — 3 поражения в 3-х матчах. Причем команда из Виго не смогла забить в них ни одного гола — 0:2 с «Осасуной» и дважды по 0:1 с «Реалом» и «Мальоркой» соответственно.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись домашними победами — 1:0 в Барселоне и 2:1 в Виго.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» с коэффициентом 1.85.