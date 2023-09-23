«Барселона» на своем поле сыграет против «Сельты» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Барселона» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал тринадцать очков по итогам первых пяти туров. «Блаугранас» сначала на выезде не смогли сломить сопротивление «Хетафе» (0:0), затем в родных стенах оказались сильнее «Кадиса» (2:0), потом в гостях «перестреляли» «Вильярреал» (4:3), на чужом поле одолели «Осасуну» (2:1) и, наконец, дома разбили «Бетис» (5:0).

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два пункта. Столько же набранных баллов еще у «Жироны». Каталонцы остаются одними из фаворитов на победу в Примере.

В прошлом сезоне «Барселона» добыла уверенную победу в испанской Примере. Команда набрала 88 очков и на целых десять пунктов опередила второй «Реал», досрочно став чемпионом. А вот в Кубке Испании и еврокубках подопечным Хави похвастаться было нечем.

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Среди недели команда из одноименного города стартовала в новом сезоне Лиги чемпионов. На своем поле барселонцы без проблем переиграли бельгийский «Антверпен» (5:0). Также в группе находятся португальский «Порту» и украинский «Шахтер».

«Сельта»

Команда из Виго в пяти стартовых матчах испанского первенства смогла добыть только одну победу, а также однажды сыграла вничью и три раза проиграла. За это время «кельты» смогли четыре раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых семь мячей.

В итоге «небесные» набрали четыре очка и они находятся только на шестнадцатой позиции в турнирной таблице. Они лишь на один балл опережают зону вылета, где находится «Гранада». До еврокубковой зоны «Сельте» пока что далеко.

В прошлом сезоне подопечные Рафаэля Бенитеса были крепким середняком и финишировали на тринадцатой строчке в турнирной таблице. В этом сезоне они, безусловно, планируют выше и быть как минимум в первой десятке.

В последней игре «Сельта» в родных стенах проиграла «Мальорке» (0:1), перед этим на выезде одолела «Альмерию» (3:2), а до этого уступила «Реалу» (0:1) и «Осасуне» (0:2) и сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.32.

На викторию «Сельты» дают 9.50, ничья оценена в 5.80.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

Также поставим на уверенную победу «Барселоны» минимум в два мяча.