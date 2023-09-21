Дюков — о словах Карпина: Со стороны РФС мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, прогрессировали, развивались

Президент РФСотреагировал на слова главного тренера сборной Россиио совете молодым игрокам уезжать из РПЛ.

«Этот ответ вырван из контекста, это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ — Валерий Георгиевич говорил, что футболистам надо выходить из зоны комфорта и постараться вылезти из теплой ванны. Со стороны РФС мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, прогрессировали, развивались. Все заинтересованы в развитии игроков. В августе меня спрашивали об отъезде Захаряна, я сказал: "Жаль". Он — перспективный игрок, который мог бы быть украшением чемпионата», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.