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    Быстров высказался о шансах Захаряна заиграть в «Реал Сосьедаде»

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что Арсен Захарян пока не готов играть в основном составе «Реал Сосьедада».

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    Захарян провел за «Реал Сосьедад» три матча. Во всех случаях россиянин выходил на замену.

    «Чтобы его увидеть хотя бы с выходом на замену, ему много усилий нужно приложить.

    Там никто за красивые глаза, за прошлые заслуги выпускать не будет. Захарян? А кто это? Это человек, который провел один удачный сезон, а потом уехал случайно в "Реал Сосьедад"? Там нужно каждый день доказывать», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо», подписав с клубом из Сан-Себастьяна шестилетний контракт.

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