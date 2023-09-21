Быстров высказался о шансах Захаряна заиграть в «Реал Сосьедаде»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтопока не готов играть в основном составе

Захарян провел за «Реал Сосьедад» три матча. Во всех случаях россиянин выходил на замену.

«Чтобы его увидеть хотя бы с выходом на замену, ему много усилий нужно приложить.

Там никто за красивые глаза, за прошлые заслуги выпускать не будет. Захарян? А кто это? Это человек, который провел один удачный сезон, а потом уехал случайно в "Реал Сосьедад"? Там нужно каждый день доказывать», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо», подписав с клубом из Сан-Себастьяна шестилетний контракт.