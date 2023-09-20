В «Сочи» рассказали о состоянии поля на стадионе «Фишт»

Генеральный директоррассказал о состоянии газона на домашнем стадионе команды «Фишт».

«Наше поле восстанавливают. К нам регулярно приезжают комиссии, все проверяют. Мне присылают, оно уже зеленое, трава во всю растет.

Реновация? Она обсуждалась, но когда она будет — я не знаю. К нам приезжали специалисты, они знают, когда это сделать. При реновации надо полностью снимать газон, значит, надо ждать паузы, правильно? Поэтому я не знаю.

На ближайшем домашнем матче с "Зенитом" сможем ли там сыграть? Чуть позже смогу сказать. До октября у нас достаточно времени», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».