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    Проведель: Такие вечера запоминаются на всю жизнь

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    Вратарь «Лацио» Иван Проведель прокомментировал ничейный результат в матче с мадридским «Атлетико» (1:1) в перовом туре группового турнира Лиги чемпионов.

    Иван Проведель
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    Иван Проведель

    «Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше», — приводит слова Проведеля пресс-служба УЕФА.

    Напомним, Проведель в этой игре отметился забитым мячом и стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол в турнире. До него это удалось только Синану Болату из «Стандарта» в 2009 году.

    В следующем матче «Лацио» отправится на выезд в Шотландию к «Селтику», а «Атлетико» на своем поле будет принимать «Фейенорд». Игры пройдут 4 октября.

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