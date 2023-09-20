Проведель: Такие вечера запоминаются на всю жизнь

Вратарь «Лацио»прокомментировал ничейный результат в матче с мадридским «Атлетико» (1:1) в перовом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше», — приводит слова Проведеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, Проведель в этой игре отметился забитым мячом и стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол в турнире. До него это удалось только Синану Болату из «Стандарта» в 2009 году.

В следующем матче «Лацио» отправится на выезд в Шотландию к «Селтику», а «Атлетико» на своем поле будет принимать «Фейенорд». Игры пройдут 4 октября.