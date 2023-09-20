Карпин: В конце первого тайма уже подсели

Главный тренерподвел итог матча против(1:1, 4:2 по пенальти) в Кубке России.

«Да, в конце первого тайма уже подсели. Семь человек на таком уровне прежде не играли. И то, как они играли в первой части первого тайма, уже хорошо. Средний возраст линии обороны — 19 лет. Более чем объяснимо все.

Медведев? Серия пенальти — это лотерея. Поэтому нет смысла хвалить вратаря за серию пенальти. Если в целом игру оценивать, то всего вторую игру провел. Так что нормально все», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» набрал восемь очков и возглавил турнирную таблицу. У «Рубина» четыре пункта и последняя строчка.