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    Акинфеев остался в запасе ЦСКА на матч против «Сочи»

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч четвертого тура группового этапа Кубка России.

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    ЦСКА: Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гайич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

    Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Глебов, Набабкин, Лукин, Рядно, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Давила, Заболотный.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — «Сочи»

    Сочи: Гойло, Мещанинов, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Батырев, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе, Мигель.

    Запасные: Заболотный, Кашинцев, Миладинович, Заика, Марсело, Соломон, Бурмистров, Игнатьев, Ангбан, Аносов, Крамарич.

    Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 15:00 мск.

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