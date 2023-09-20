Акинфеев остался в запасе ЦСКА на матч против «Сочи»

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гайич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Глебов, Набабкин, Лукин, Рядно, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Давила, Заболотный.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — «Сочи»
Сочи: Гойло, Мещанинов, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Батырев, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе, Мигель.
Запасные: Заболотный, Кашинцев, Миладинович, Заика, Марсело, Соломон, Бурмистров, Игнатьев, Ангбан, Аносов, Крамарич.
Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 15:00 мск.