Адамов: Мог перейти в «Краснодар» или «Локомотив», но «Зенит» отпустил только в «Оренбург»

Защитник «Зенита», который перешел в «на правах аренды до конца сезона РПЛ, рассказал подробности своего трансфера и сколько клубов им интересовались.

«Изначально я сомневался из-за искусственного поля на "Газовике" и плохой погоды. От "Локомотива" и "Краснодара" действительно был интерес, но "Зенит" готов был отдать меня только в "Оренбург".

Плюс команда играет в атакующий, интересный футбол. Взвесив все за и против, с семьей и агентом пришли к выводу, что аренда в "Оренбург" будет правильным решением», — сообщил Адамов Sport24.

Арсен Адамов — воспитанник «Ахмата», за который играл с 2016 по 2020 год. В 2021 году перешел в «Урал», а еще через год пошел на повышение в «Зенит». Закрепиться в составе питерского клуба Адамов не смог и отправился летом 2023 года за игровой практикой в «Оренбург».