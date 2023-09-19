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    Сторожук: «Арсенал» летом не провел ни одного сбора

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, с какими сложностями столкнулся перед стартом сезона в Первой лиге.

    У туляков возникли трудности
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    У туляков возникли трудности

    «Команда не провела в полноценном сочетании ни одного матча. В преддверии чемпионата не было сборов. Футбольные люди понимают, что такое предсезонка, сыгранность, взаимопонимание, которое за секунду не приобретается. И за месяц-два — тоже. Плюс кондиции, тактическое образование. Очень важно, чтобы команда думала и двигалась как одно целое. Я сразу сказал: первые пять-шесть туров мы будем набирать форму и выходить на игры под нагрузками. Всё это время работали в двухразовом режиме, чтобы наверстать упущенное летом.

    Я понимал, что, если будем готовиться только к играм, ничего хорошего не получится. Поэтому установил режим сборов: ребята сутками находились на базе, даже местные не ездили домой. Другого пути я не видел», — сказал Сторожук «Чемпионату».

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