Надаль: Конечно, мне нравится Мбаппе. «Реалу» его не хватает

Испанский теннисиствысказался относительно возможного перехода форварда

«Может быть, еще один нападающий был бы не лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?

Почему Килиан не перешел в "Реал" в минувшее трансферное окно? А почему он был обязан перейти туда? "Мадрид" есть "Мадрид". "Мадрид" важнее любого игрока. Такова реальность.

Мбаппе не обязан переходить в "Реал", когда мы, болельщики "Мадрида", этого хотим», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.