Тренер «Сосьедада» о предстоящем матче с «Интером»: Мы раскроем наш потенциал

Главный тренероценил игрув очной встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Для меня очевидно, что "Интер" — очень разносторонняя команда, способная высоко прессинговать, до конца преследуя игроков парами. Они очень динамичны в атаке, обладают высоким классом и огромной физической мощью. У "Интера" столько положительных качеств, что если перечислять их все, то лучше не выходить на поле.

Но я уверен, если мы раскроем наш потенциал, если я смогу добиться максимума от своих футболистов, мы окажем им достойное сопротивление», — сказал Альгуасиль на пресс-конференции.

Матч между «Реалом Сосьедад» и «Интером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов состоится 20-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.