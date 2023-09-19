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    Тренер «Сосьедада» о предстоящем матче с «Интером»: Мы раскроем наш потенциал

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    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль оценил игру «Интера» в очной встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Иманоль Альгуасиль
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    Иманоль Альгуасиль

    «Для меня очевидно, что "Интер" — очень разносторонняя команда, способная высоко прессинговать, до конца преследуя игроков парами. Они очень динамичны в атаке, обладают высоким классом и огромной физической мощью. У "Интера" столько положительных качеств, что если перечислять их все, то лучше не выходить на поле.

    Но я уверен, если мы раскроем наш потенциал, если я смогу добиться максимума от своих футболистов, мы окажем им достойное сопротивление», — сказал Альгуасиль на пресс-конференции.

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  • Сегодня

    • Матч между «Реалом Сосьедад» и «Интером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов состоится 20-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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