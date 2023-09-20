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    Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна

    «Реал Сосьедад» — «Интер». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Интер»
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    Генрих Мхитарян
    20 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал Сосьедад» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 20 Сентября 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Реал Сосьедад»

    Баскский клуб не является дебютантом Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» в этом турнире уже играл в сезоне-2002/2003. Тогда команда оказалась второй в одной группе с «Ювентусом», «Галатасараем» и «Олимпиакосом», однако в плей-офф уступила «Лиону».

    «Реал Сосьедад» скромно начал новый сезон в Ла Лиге, но в 4-м туре команда показала результативный футбол в игре с «Гранадой». Баски победили со счетом 5:3. После этого было поражение от мадридского «Реала» (1:2).

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Интер

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  • 3.203.252.40Бонус$9500
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    У испанской команды уже нет былой стабильности. Сложно предугадать, как будут развиваться события в матче. Букмекеры считают фаворитом «Интер», но у «Реала Сосьедад» ожидается очень серьезный настрой.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Российские любители футбола ждут выход на поле Арсена Захаряна. Воспитанник «Динамо» дебютирует в Лиге чемпионов. Наверняка мотивация у футболиста будет зашкаливать.

    «Интер»

    «Интер» очень мощно начал новый сезон. Ранее подопечные Симоне Индзаги в дерби камня на камне не оставили от «Милана». Соперник был разгромлен со счетом 5:1.

    В четырех турах Серии А команда набрала 12 очков. У «Интера» не было ни одной осечки. Впечатляет разница забитых-пропущенных мячей. В четырех матчах миланская команда поразила ворота соперника 13 раз.

    В прошлом сезоне «Интер» был близок к тому, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Оставалось сделать последний шаг. Но в финале подопечные Индзаги уступили «Манчестер Сити».

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    • «Реал Сосьедад» и «Интер» пересекались друг с другом в далеком 1979 году. Команды провели две встречи. Миланский клуб победил дома 3:0, а на выезде уступил 0:2. Кто окажется сильнейшим в этой дуэли спустя 44 года?

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Интера» можно поставить за 2.47. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.20. Ничья оценена — в 3.25.

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    Миланский клуб набрал серьезный ход. Наверняка гости будут доминировать в предстоящей встрече.

    Стоит сделать ставку на победу «Интера» с коэффициентом 2.47.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.81.

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    «Реал Сосьедад» — «Интер»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна
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