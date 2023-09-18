Моуринью: Хорошее выступление, но не на 7:0

Главный тренер «Ромы»прокомментировал разгром «Эмполи» (7:0) в 4-м туре Серии А.

«Хорошее выступление, но не на 7:0. Мы стремились к победе, к тому, чтобы победить с комфортным счетом. Были и взлеты, и падения, в том числе с точки зрения физической формы, так что не все были готовы отыграть 90 минут с высокой интенсивностью.

Мне жаль "Эмполи", но таков футбол. Порой случается и 7:0. Но мне все равно не понравились некоторые вещи в игре моей команды, мы вместе с тренерами детальнее все проанализируем попозже.

Мне было не так важно, забьет ли Лукаку. Возможно, это важно для него, я знаю, что нападающие живут ради голов. С момента трансфера он полностью посвятил себя команде, так что неважно, забьет он или нет. Конечно, после гола он чувствует себя счастливее, для него это идеальная ситуация», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Рома» набрала 4 очка и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» идет на последнем месте (0 очков).