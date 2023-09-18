Александр Головин Фото: globallookpress.com
Головин стал автором гола и результативной передачи в гостевом матче с «Лорьяном» (2:2).
В сборную лучших игроков тура также попали Александр Укиджа, Фали Канде (оба — «Метц»), Лоренц Ассиньон («Ренн»), Лени Йоро, Реми Кабелла («Лилль»), Мелвин Бар, Терем Моффи («Ницца»), Пьер Леес-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза») и Ромен Февр («Лорьян»).
Головин второй раз подряд попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам тура. Россиянин провел в текущем чемпионате Франции пять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.