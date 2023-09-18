Полузащитник «Монако»вошел в символическую сборную пятого тура Лиги 1 по версии авторитетного французского издания L'Equipe.

Головин стал автором гола и результативной передачи в гостевом матче с «Лорьяном» (2:2).

В сборную лучших игроков тура также попали Александр Укиджа, Фали Канде (оба — «Метц»), Лоренц Ассиньон («Ренн»), Лени Йоро, Реми Кабелла («Лилль»), Мелвин Бар, Терем Моффи («Ницца»), Пьер Леес-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза») и Ромен Февр («Лорьян»).

Головин второй раз подряд попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам тура. Россиянин провел в текущем чемпионате Франции пять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.