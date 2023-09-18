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    Лига 1. «Монако» — лидер, ПСЖ — в топ-5

    Итоги 5-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Монако» — «Аяччо». Сезон 2022/2023
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    «Монако» — «Аяччо». Сезон 2022/2023
    Лидер французского чемпионата «Монако» потерял очки, но остался на первом месте чемпионата. ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне и опустился на пятое место. В погоне за лидером устремились «Брест», «Марсель» и «Ницца».

    Изменения в турнирной таблице

    «Брест» воспользовался осечками флагманов Лиги 1 — «Марселя» и ПСЖ, поднявшись с 6-го места на 2-е.

    Продолжает подниматься вверх по турнирной таблицы «Ницца». За два тура «орлята» взлетели сразу на 9 строчек и расположились на 4-й позиции. А вот ПСЖ рухнул со 2-го на 5-е место.

    Поменялись местами в турнирной таблице «Метц» (7 место) и «Ренн» (8 место). А вот «Реймс» скатился с 4-го на 9-е место.

    Календарь и таблица Лиги 1

    По одной строчке в чемпионате потеряли «Страсбург» (10 место), «Гавр» (11 место), «Лорьян» (12 место) и «Тулуза» (13 место).

    Незначительные изменения коснулись зоны вылета: «Лион» набрал второе очко и поднялся с 18-го на 16-е место. «Олимпийцы» обошли в турнирной таблице «Клермон» (17 место) и «Ланс» (18 место).

    Первое поражение чемпиона

    «Пари Сен-Жермен» потерпел первое поражение в Лиге 1. В 5-м туре чемпионата Франции уступили «Ницце» (2:3).

    В составе парижан дублем отметился Килиан Мбаппе, забив на 29-й и 87-й минутах. Однако его два мяча не спасли ПСЖ от проигрыша. За «Ниццу» Терем Моффи забил два гола, плюс еще один мяч в сетку ворот соперника отправил Гаэтан Лаборд.

    Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ
    globallookpress.com

    Таким образом «Ницца» набрала 9 очков и поднялась на 4 место в чемпионате. Строчкой ниже расположился ПСЖ с 8-ю пунктами в активе.

    Топ-3

    Лидер чемпионата — «Монако», команда в 5 матчах набрала 11 очков. В минувшем туре «монегаски» упустили победу в поединке с «Лорьяном» (2:2).

    С самого начала матча «Монако» играл в роли догоняющей команды, пропустив на 2-й минуте от Тосина Айегуна. Отыграться лидеру Лиги 1 удалось на 17-й минуте встречи. Автором мяча стал Александр Головин.

  • Лига 1. «Монако» — в лидерах, ПСЖ продолжает погоню
  • Итоги 4-го тура чемпионата Франции по футболу
  • 05/09/2023

    • В середине второго тайма «Монако» удалось выйти вперед, благодаря результативному удару Фоларина Балогана. Преимущество в один гол растаяло на 98-й минуте. Перед самым финальным свистком Ромен Февр спас «Лорьян» от поражения.

    На втором месте чемпионата расположился «Брест», после того как выиграл у «Реймса» (2:1). В составе победителей отличились Махди Камара и Пьер Ле-Мелу. В итоге «Брест»
    аккумулировал 10 очков и лишь на 1 балл отстает от «Монако».

    Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий «Марселя»
    globallookpress.com

    Замыкает топ-3 — «Марсель», у которого в активе 9 пунктов. В рамках 5-го тура «провансальцы» не смогли взломать обороны «Тулузу», завершив поединок безголевой ничьей (0:0).

    Зона вылета

    «Лион» набрал второе очко в чемпионате и поднялся с 16-го на 18-е место. В минувшем туре «олимпийцы» разошлись миром с «Гавром» (0:0).

    Не может одержать первую победу в сезоне и «Ланс». Вице-чемпион Франции оказался на последнем месте, набрав всего 1 балл в 5 матчах. В игре 5-го игрового дня «кроваво-золотые» с минимальным счётом уступили «Метцу» (0:1).

    Тур № 6

    Лидер Лиги 1 «Монако» и «Ницца» откроют программу 6-го игрового дня. Матч с участием команд из верхней части турнирной таблицы запланирован на пятницу, 22 сентября.

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    В воскресенье, 24 сентября ожидается супербитва флагманов французского футбола: ПСЖ примет «Марсель».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи 6-го тура чемпионата Франции пройдут с 22 по 26 сентября.

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