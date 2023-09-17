Захарян о предстоящем матче с «Реалом»: Если удастся выйти на поле, то вообще здорово

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего матча команды с мадридским

«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на "Бернабеу" — это запоминающийся момент. Удастся выйти — это вообще здорово. С детства я следил за Криштиану в "Реале".

Из той команды там остались Модрич, Карвахаль, Кроос. С любым из них поменялся бы футболками. Также хотелось бы получить футболку Беллингема. Получится ли забить "Реалу"? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим (смеётся)», — сказал Захарян в интервью «Okko Спорт».

Напомним, что матч между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 17-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — здесь.