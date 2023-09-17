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    Захарян о предстоящем матче с «Реалом»: Если удастся выйти на поле, то вообще здорово

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с мадридским «Реалом».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на "Бернабеу" — это запоминающийся момент. Удастся выйти — это вообще здорово. С детства я следил за Криштиану в "Реале".

    Из той команды там остались Модрич, Карвахаль, Кроос. С любым из них поменялся бы футболками. Также хотелось бы получить футболку Беллингема. Получится ли забить "Реалу"? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим (смеётся)», — сказал Захарян в интервью «Okko Спорт».

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    • Напомним, что матч между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 17-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — здесь.

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